Un momento de pánico se vivió en Cruz del Eje, Córdoba, cuando una fuerte ráfaga de viento levantó por varios metros un inflable que tenía chicos en su interior. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, en medio de los festejos organizados por el Día del Niño en el Parque de la Democracia.

El inflable, decorado con personajes de Los Minions y de aproximadamente tres metros de altura, se elevó repentinamente por efecto de un remolino de viento. La estructura terminó desplazándose y los menores que estaban jugando en su interior cayeron al suelo.

El momento quedó registrado en un video tomado por una de las personas que se encontraba en el lugar. Las imágenes muestran cómo el viento levanta inesperadamente el juego y provoca la caída de los chicos, ante la desesperación de los presentes.

Tras el accidente, dos menores fueron trasladados al Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje para recibir atención médica. Según el parte difundido luego del episodio, ambos sufrieron traumatismos leves de cráneo y quedaron bajo observación.

El hecho generó preocupación entre las familias que participaban de las actividades por el Día del Niño. Hasta el momento, no se informaron otras consecuencias derivadas del incidente, aunque las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales.

El episodio ocurrió en un contexto de celebración familiar y quedó registrado como un accidente provocado por una fuerte ráfaga de viento que desplazó el inflable mientras estaba ocupado por los menores. Los dos chicos que resultaron afectados permanecieron bajo atención médica por los traumatismos sufridos tras la caída.