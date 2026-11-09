La visita del papa León XIV a Córdoba generó un negocio particular que llamó la atención por sus precios. Un restaurante ubicado sobre el recorrido del papamóvil ofreció lugares en su balcón por $250.000 por persona para observar el paso del Pontífice este martes 10 de noviembre. Pese al elevado valor, el establecimiento agotó todas las reservas disponibles.

La propuesta pertenece a IT! Italy, un restaurante situado en avenida Colón 628, junto a La Cañada. El comercio aprovechó su ubicación privilegiada para ofrecer una alternativa a quienes desean ver al Papa sin esperar durante horas entre las multitudes que se concentrarán en las calles.

Sin embargo, hay una particularidad importante: el dinero abonado por las reservas se convierte íntegramente en crédito gastronómico. Los clientes pueden utilizarlo para consumir en el restaurante hasta el 30 de diciembre de 2026.

Cuánto cuesta ver al Papa desde el restaurante

El establecimiento ofreció diferentes modalidades de reserva para acceder al balcón, que tiene aproximadamente 20 metros de largo por tres de ancho y permite observar directamente la avenida Colón.

El pase individual cuesta $250.000, mientras que una mesa para dos personas tiene un valor de $500.000. También se comercializaron mesas para cuatro integrantes por $800.000, equivalentes a $200.000 por persona.

Según informaron las encargadas Natalie y Carolina a Cadena 3, los visitantes podrán elegir qué consumir de la carta y utilizar el crédito durante la jornada o en futuras visitas.

"El importe que van a abonar para hacer la reserva es 100% consumible", explicaron las representantes del establecimiento.

De esta manera, una persona que pagó $250.000 no necesariamente deberá gastar todo ese importe mientras espera al Papa. Si consume una parte, podrá utilizar el saldo restante en cualquiera de las sucursales de la firma hasta fines de diciembre.

Qué incluye el pase de $250.000

Además de la ubicación privilegiada, el restaurante ofrecerá acceso a un espacio cerrado y climatizado, equipado con televisores para seguir la transmisión de la misa de León XIV.

Los clientes también tendrán baños exclusivos y podrán permanecer en el establecimiento desde las 7 de la mañana, cuando está prevista la apertura de sus puertas.

Para organizar el ingreso, cada persona recibirá una pulsera identificatoria. El sector superior permanecerá reservado para quienes contrataron el servicio y contará con personal de seguridad privada.

Las encargadas explicaron que los clientes podrán desayunar, almorzar o merendar mientras esperan el recorrido del papamóvil, sin necesidad de utilizar el crédito en una sola visita.

Una sanjuanina también alquiló un balcón para ver al Papa

La búsqueda de ubicaciones especiales también tuvo una protagonista de San Juan. Según publicó LA NACION este lunes 9 de noviembre, una mujer sanjuanina alquiló una habitación con balcón en el quinto piso de un hotel ubicado frente al Arzobispado de Córdoba.

Desde ese lugar espera presenciar el saludo que León XIV realizará después de su misa y del recorrido por la ciudad.

"Vengo de San Juan; es una posibilidad enorme tenerlo al frente. Estoy muy feliz", expresó la mujer al medio nacional.

Aunque ambas historias reflejan el interés por observar al Papa desde lugares privilegiados, no corresponden al mismo establecimiento.

El restaurante IT! Italy se encuentra sobre avenida Colón, mientras que el hotel donde se hospeda la sanjuanina está ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen. Tampoco trascendió cuánto pagó la mujer por su habitación.

La visita del Papa movilizó el turismo en Córdoba

El interés por conseguir alojamiento y ubicaciones especiales se intensificó durante las semanas previas a la llegada de León XIV.

Un relevamiento publicado a fines de octubre indicó que el 81% de los alojamientos del centro de Córdoba consultados en Booking no figuraban disponibles para la noche del 9 de noviembre.

La demanda alcanzó especialmente a los establecimientos cercanos al recorrido papal, entre ellos el hotel ubicado frente al Arzobispado, que completó sus reservas pocos días después del anuncio oficial de la visita.

Así, mientras miles de peregrinos esperan participar de la misa en FAdeA y acompañar al Pontífice desde las calles, otros eligieron pagar por balcones y habitaciones con vistas privilegiadas para presenciar un acontecimiento histórico.