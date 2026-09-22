Dos sujetos fueron aprehendidos durante la madrugada tras sustraer varios elementos de una vivienda en Pocito, con intervención de la UFI Flagrancia.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a las 02:50 en el Barrio San Martín 1, jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde una mujer de 31 años denunció el robo.

Los elementos sustraídos

Según la denuncia, la damnificada informó que le habían sustraído tres teléfonos celulares, una campera y un par de zapatillas de su vivienda.

Personal policial que realizaba recorridas de prevención fue comisionado por el operador de turno del sistema Trueno Halcón para intervenir en el hecho.

Primera aprehensión

Minutos después, a las 03:15, el móvil policial logró la primera aprehensión en la Plaza del Barrio El Ciudadano, donde fue detenido Moyano, de 27 años.

El sujeto tenía en su poder dos de los teléfonos celulares que habían sido denunciados como sustraídos de la vivienda del Barrio San Martín 1.

Detuvieron al segundo implicado

Posteriormente, a las 04:10, los efectivos aprehendieron en calle Magallanes y calle Quiroga al segundo implicado, identificado como Ramos, de 31 años.

El sujeto llevaba un cargador blanco cuya propiedad no pudo acreditar y que coincidía con el elemento denunciado por la damnificada.

Los elementos secuestrados

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró dos celulares, un cargador, una campera roja y un par de zapatillas.

El procedimiento contó con intervención de la UFI Flagrancia y se produjo luego del rápido despliegue policial iniciado tras la denuncia.