Un roedor fue descubierto y redefine la biodiversidad argentina

Un grupo de investigadores argentinos confirmó la presencia de un nuevo género y especie de mamífero en el sector oeste de Córdoba. El animal fue nombrado Apnotomys conicetorum y se trata de un roedor que no había sido registrado previamente por la comunidad científica. El hallazgo fue anunciado por integrantes del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", el CONICET y diversas universidades nacionales.

Este avance representa "una pieza clave al rompecabezas de la fauna sudamericana" y pone de manifiesto la importancia de las áreas protegidas. La especie, bautizada localmente como rata vizcacha de Guasapampa, fue localizada en los bosques serranos del Parque Nacional Traslasierra. Pertenece a la familia Octodontidae, definida como "un clado diverso que incluye formas terrestres, cursoriales, scansoriales y fosoriales hasta estrictamente subterráneas" por los especialistas.

Los estudios morfológicos y genéticos indicaron una divergencia superior al nueve por ciento respecto a otros linajes conocidos. Por su gran destreza para moverse en relieves abruptos y alimentarse de plantas típicas, los expertos lo describen como un "acróbata de las rocas". En el trabajo participaron nueve especialistas, entre ellos Pablo Teta y Agustina Ojeda, quienes remarcaron que "Este hallazgo resalta la importancia de continuar la investigación de campo, especialmente en áreas que no han sido exploradas previamente" para proteger el patrimonio local.

El nombre científico rinde homenaje al personal del CONICET y a la Administración de Parques Nacionales. Según indicaron los autores del informe, "El descubrimiento es una prueba contundente de que la biodiversidad argentina guarda todavía muchos secretos por revelar" en sus ambientes naturales. La identificación de este roedor en el siglo 21 refuerza la responsabilidad de cuidar ecosistemas serranos ante su fragilidad extrema.