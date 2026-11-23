Un joven fue víctima de una violenta agresión en un kiosco de Merlo, provincia de Buenos Aires, cuando se encontraba sentado junto a un amigo. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, otro joven se acercó por detrás y comenzó a golpearlo sin que mediara una discusión previa.

El primer impacto fue en la zona de la nuca y la sien, lo que provocó que Santiago perdiera el conocimiento y terminara desplomado sobre la silla y luego en el suelo. El episodio fue relatado por Pablo, padre de la víctima, durante una entrevista televisiva.

El padre aseguró que fue un ataque premeditado

Pablo sostuvo que su hijo no tuvo oportunidad de defenderse y que la agresión fue directa. Según su relato, el atacante estaba acompañado por otros dos jóvenes, quienes no intervinieron para detener los golpes ni asistieron a Santiago después de que quedara inconsciente.

El padre explicó que el conflicto tendría relación con una cuestión sentimental, ya que su hijo estaba conociendo a la expareja del agresor. También afirmó que no hubo una discusión previa dentro del comercio y que el joven se levantó de otra mesa para atacarlo.

Cómo está la víctima

Después de la agresión, Santiago fue sometido a distintos estudios médicos, entre ellos una tomografía. Su padre informó que los resultados permitieron que continuara la recuperación en su casa, con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios.

Pablo también cuestionó la actitud de los dos acompañantes del agresor, a quienes señaló por no haber intervenido ni asistido a su hijo. Además, adelantó que tenía previsto presentarse directamente ante la Fiscalía para denunciar lo ocurrido.

El hombre manifestó su preocupación por la posibilidad de que el ataque hubiera tenido consecuencias más graves. Según expresó, la trompada en una zona sensible de la cabeza pudo haber terminado en una tragedia.