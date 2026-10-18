Una celebración religiosa terminó en tragedia este sábado 17 de octubre en Guayaquil, Ecuador. El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió luego de que una pesada cruz ubicada detrás del altar se desprendiera mientras celebraba misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

El episodio quedó registrado porque la ceremonia estaba siendo transmitida en vivo por redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que la estructura cae sobre el religioso, mientras que inmediatamente después se escuchan los gritos de desesperación de los fieles presentes en el templo.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó posteriormente la muerte del párroco y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad redentorista.

El organismo eclesiástico no precisó en su comunicado las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento tampoco se informó oficialmente qué provocó el desprendimiento de la cruz ni si existían problemas previos en su estructura o fijación.

La misa estaba siendo transmitida en vivo

El accidente ocurrió en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil. La ceremonia transcurría con normalidad hasta que la cruz instalada detrás del sacerdote cayó de manera repentina.

La transmisión permitió registrar el episodio, que rápidamente comenzó a circular por redes sociales y generó conmoción tanto en Ecuador como entre comunidades católicas de otros países.

Tras lo sucedido, los fieles que se encontraban dentro de la iglesia intentaron asistir al sacerdote.

Quién era Patricio Sánchez Molinari

Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor.

La propia Arquidiócesis de Guayaquil lo identificaba oficialmente como responsable de esa parroquia. Comunio

Luego de conocerse su fallecimiento, la institución religiosa comunicó que se unía en oración por su descanso y transmitió su solidaridad a la familia redentorista y a sus allegados.

La Congregación del Santísimo Redentor, conocida también como los redentoristas, fue fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio y desarrolla tareas pastorales y misioneras en distintos países.