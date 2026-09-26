Christian Federico von Wernich, ex capellán de la Policía Bonaerense y condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, pidió autorización judicial para poder ver al papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina.

Von Wernich fue condenado en 2007 por siete homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad. Actualmente permanece detenido y, por esa condición, necesita una autorización especial para poder trasladarse y participar de una actividad vinculada con la presencia del pontífice.

En su presentación, el sacerdote expresó que poder encontrarse con León XIV significaría para él “un bálsamo de misericordia y paz espiritual en este tramo final de mi vida terrenal y de mi ministerio sacerdotal”.

El pedido deberá ser analizado por la Justicia, que tendrá que resolver si autoriza o rechaza la solicitud. Por el momento, no existe una decisión definitiva sobre el planteo.

La solicitud se conoce semanas antes de la llegada de León XIV al país, prevista para noviembre. La visita incluirá distintas actividades institucionales, religiosas y sociales, además de encuentros con autoridades nacionales y celebraciones abiertas al público.

Von Wernich fue uno de los religiosos más cuestionados por su actuación durante la última dictadura. En el juicio realizado en La Plata quedó probado judicialmente que participó en delitos cometidos contra detenidos en centros clandestinos que funcionaban bajo la órbita de la Policía Bonaerense.

La condena dictada en 2007 lo encontró responsable de delitos calificados como crímenes de lesa humanidad, por lo que recibió prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua.

A pesar de la condena, continuó vinculado formalmente al sacerdocio. Ahora, su intención de participar de una actividad durante la visita papal abrió una nueva instancia judicial.

El viaje de León XIV a la Argentina genera una amplia organización institucional y de seguridad. El pontífice arribará al país en noviembre y tendrá actividades en distintos puntos, en una agenda que incluirá encuentros políticos, religiosos y sociales.

La decisión sobre el pedido de Von Wernich quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar su situación procesal y las condiciones de seguridad necesarias para una eventual salida.