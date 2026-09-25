Un sanjuanino dio 2,63 de alcoholemia y preguntó si podía llamar a su abogado

Un control de tránsito en la ciudad de San Juan terminó con una alcoholemia que superó ampliamente el límite permitido y una particular reacción del conductor. El hombre fue sometido al test y el resultado arrojó 2,63 gramos de alcohol por litro de sangre. Al conocer la cifra, realizó una insólita consulta a los agentes: “¿Puedo llamar a mi abogado?”.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Agencia de Seguridad Vial durante un operativo de prevención. Los agentes detectaron a un conductor en actitud sospechosa y le ordenaron detener la marcha para realizar los controles correspondientes.

Además de la elevada alcoholemia, el hombre no tenía consigo su Documento Nacional de Identidad. Ante el resultado del test, los agentes procedieron a retenerle la licencia de conducir y el vehículo.

Por la infracción, deberá afrontar una multa de $600.000, según informaron fuentes del caso. La situación quedó registrada en el marco de los controles que se realizan para detectar a conductores que circulan bajo los efectos del alcohol.

Más de cinco veces el límite permitido

La cifra de 2,63 g/l representa una alcoholemia muy por encima del límite de cero establecido para la conducción de vehículos en Argentina. La normativa nacional prohíbe conducir con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.

En San Juan, además, la normativa contempla la posibilidad de retener el vehículo cuando un conductor circula con un nivel de intoxicación alcohólica por encima de los límites establecidos.

El episodio se produjo mientras los agentes desarrollaban controles preventivos destinados a detectar infracciones y reducir los riesgos vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol.

La consulta del conductor sobre la posibilidad de comunicarse con un abogado se produjo inmediatamente después de conocer el resultado del test y fue uno de los momentos que más llamó la atención durante el procedimiento.

Otros controles con alcoholemia positiva

Durante la misma jornada también se detectaron otros casos de conductores que habían consumido alcohol antes de manejar.

En Santo Tomé, Corrientes, un chofer profesional fue sometido a un control sobre la Ruta Nacional 14 y registró 0,33 g/l. En tanto, en la Autopista Panamericana otro conductor particular dio 0,80 g/l.

Desde los organismos de seguridad vial remarcaron que este tipo de controles busca reducir los riesgos de siniestros provocados por personas que conducen después de consumir alcohol.