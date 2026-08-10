La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó el sector de Gas, Petróleo y Minería, cuya dirección estará a cargo del sanjuanino Dino Minozzi. El anuncio se realizó el 30 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, en un acto que contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes de 15 provincias.

"Es un sector nuevo de la economía argentina que lo creó CAME para atenderlo", explicó Minozzi en diálogo con DIARIO HUARPE. El dirigente es referente de CAME en San Juan y presidente de la Federación Económica de San Juan.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, destacó la importancia de la iniciativa. "CAME no puede quedar afuera de este tema. A nivel nacional, este sector es uno de los más importantes para generar recursos y riqueza", afirmó durante el lanzamiento.

Dos grandes objetivos

Minozzi detalló que el nuevo sector tiene dos grandes objetivos. El primero es facilitar herramientas para que las pymes estén a tono con los requerimientos de las empresas multinacionales.

"Que no haya barreras de contratación por no tener un sello de triple impacto, o por no tener capacitación, o no tener comercio exterior o cosas por el estilo. Todas esas herramientas CAME las tiene y, si hay que trabajar sobre otras herramientas nuevas, trabajaremos", explicó.

El segundo objetivo es el desarrollo de proveedores. "Saber cuáles son las necesidades de las empresas que explotan los yacimientos y poner a tono empresas que están vinculadas al sector, con empresas locales que no tienen la capacidad económica, pero sí el conocimiento de la zona", señaló.

CAME, la red más capilar del país

Minozzi destacó la capilaridad de CAME, que tiene representación en todas las provincias. "Ayer solamente se hizo un Zoom, lo anunciamos dos o tres días antes y aparecieron 115 empresas. Esto va a ser grande; son muchas las empresas que están en condiciones de poder participar de esta actividad económica en el país", afirmó.

El nuevo sector se suma a los ya existentes como Comercio, Industria, Turismo, Economías Regionales, Construcción y Comercio Exterior.

San Juan, la perla del oeste

Consultado sobre cómo ven al sector minero desde afuera, Minozzi fue contundente: "San Juan hoy es la perla del oeste. En todo el país se habla de San Juan; se habla también, por supuesto, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, pero básicamente de San Juan se habla muchísimo y de Vaca Muerta. Son los dos lugares de los que más se habla".

El trabajo de Minozzi al frente del nuevo sector será vincular las provincias que tienen explotación con las que pueden brindar servicios. "Las provincias que en su actividad económica local están con alguna disminución de trabajo puedan participar para poder mantener las empresas", explicó.

Integración nacional

El sector está integrado por representantes de 15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.

"Queremos que las empresas argentinas, a través de la red CAME, puedan brindar los servicios para generar esta cadena de valor y derramar en otras áreas como el comercio, la industria y los servicios en general", agregó Minozzi.