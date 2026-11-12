Un sanjuanino que fue engañado por falsos asesores financieros a través de WhatsApp logró recuperar cerca de $3.800.000 después de haber depositado más de $14 millones en una supuesta inversión con criptomonedas. El hombre incluso había solicitado préstamos bancarios para aumentar sus ganancias, hasta que los estafadores le exigieron otros $8 millones para permitirle retirar el dinero.

La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan consiguió rastrear los movimientos financieros, bloquear los fondos que permanecían en una plataforma digital y obtener una autorización judicial para devolverlos. El damnificado confirmó el miércoles 11 de noviembre que el dinero ya había sido acreditado en su cuenta bancaria.

Según informó San Juan 8, la investigación comenzó el 2 de octubre, cuando la víctima presentó una denuncia después de advertir que había sido engañada. Hasta el momento, los responsables no pudieron ser identificados.

Cómo engañaron al sanjuanino para que pidiera préstamos

La maniobra comenzó en agosto, cuando desconocidos contactaron al hombre mediante WhatsApp y se presentaron como asesores especializados en inversiones con criptomonedas.

Los supuestos especialistas lo convencieron de descargar aplicaciones y abrir una cuenta en la plataforma Ripio, desde donde comenzó a realizar operaciones siguiendo las instrucciones que recibía.

Con el paso de las semanas, los estafadores lo alentaron a incrementar el capital invertido. Para conseguir más dinero, el damnificado solicitó préstamos en el Banco Galicia y el Banco de la Nación Argentina.

El mecanismo consistía en depositar pesos en la plataforma, convertirlos en criptomonedas y enviarlos a billeteras digitales indicadas por los desconocidos.

Sin embargo, el engaño quedó al descubierto cuando los supuestos asesores le exigieron un nuevo depósito de $8.000.000 para poder retirar las ganancias que afirmaban haber generado.

Ante ese pedido, el hombre comenzó a sospechar y decidió acudir a la Justicia. Inicialmente estimó que el perjuicio económico rondaba los $13 millones.

Cómo logró recuperar $3,8 millones

Después de recibir la denuncia, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas solicitó información a Ripio y requirió el congelamiento de los fondos que todavía permanecieran en la cuenta del damnificado.

La respuesta de la plataforma, recibida el 2 de noviembre, permitió reconstruir los movimientos. Los investigadores determinaron que el hombre había depositado $14.260.000 desde sus cuentas bancarias y enviado criptoactivos por aproximadamente $12.140.340 hacia dos direcciones externas.

No obstante, todavía quedaba un saldo de 2.329,47616 USDT, una criptomoneda vinculada al dólar, cuyo valor equivalía a unos $3.800.000.

Con esa información, la Fiscalía solicitó al juez de Control de Garantías Juan Gabriel Meglioli que autorizara la devolución de los fondos retenidos. El magistrado hizo lugar al pedido y se concretó la restitución del dinero.

Aunque la intervención permitió recuperar parte del capital, la investigación continúa sin responsables identificados. Según la información judicial, los estafadores utilizaron líneas telefónicas del exterior y billeteras digitales sin titulares identificados.

Qué hacer para evitar una estafa con criptomonedas

A partir del caso, la UFI recordó la importancia de desconfiar de las propuestas que prometen ganancias extraordinarias en poco tiempo, especialmente cuando llegan mediante WhatsApp o redes sociales.

También recomendó evitar solicitar préstamos por indicación de supuestos asesores desconocidos, no compartir contraseñas y rechazar cualquier pedido de dinero adicional para liberar ganancias.

Ante una posible estafa, los especialistas aconsejan interrumpir inmediatamente las transferencias, conservar las conversaciones y los comprobantes bancarios y realizar la denuncia cuanto antes.

En este caso, la posibilidad de identificar y congelar los fondos que permanecían en la plataforma permitió que el sanjuanino recuperara una parte de su dinero, aunque el resto de las operaciones continúa bajo investigación.