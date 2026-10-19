Un sanjuanino ganó $1.418 millones en el Quini 6

Un apostador de San Juan se convirtió en el ganador de un premio de $1.418.000.000 en el Quini 6, tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional en el sorteo realizado este domingo 18 de octubre. La apuesta ganadora fue vendida en una agencia ubicada en calle Coll 148, en el departamento Rivadavia.

La combinación que le permitió quedarse con el millonario pozo estuvo integrada por los números 31, 11, 09, 17, 25 y 07. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la persona que realizó la jugada.

El ganador deberá presentarse para iniciar los trámites correspondientes al cobro del premio. El resultado ubicó nuevamente a San Juan entre las provincias con apostadores que obtuvieron importantes sumas en el tradicional juego de azar.

En las otras modalidades principales del sorteo, La Segunda y Revancha, no hubo apuestas que acertaran los seis números, por lo que ambos pozos quedaron vacantes y se acumularán para el próximo sorteo.

Para la jornada de este domingo, el Quini 6 había puesto en juego un pozo total estimado en $9.100 millones, distribuido entre sus distintas modalidades.