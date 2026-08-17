Un sanjuanino ganó $3 millones en el Telekino y el premio salió en un sorteo récord

La suerte volvió a favorecer a un apostador de San Juan en el Telekino. Durante el sorteo N° 2441, realizado este domingo 16 de agosto, un cartón vendido en la provincia resultó ganador de $3 millones, como parte de una categoría especial que repartió cinco premios de ese monto.

El cartón ganador fue el N° 0.182.525 y obtuvo uno de los cinco premios establecidos para esta modalidad. De esta manera, un apostador sanjuanino se convirtió en uno de los cinco beneficiarios de los $3 millones entregados en el sorteo.

El premio mayor quedó en Salta

En el juego principal del Telekino hubo un ganador de los 15 aciertos, que obtuvo un pozo de $248.897.077. El cartón ganador fue vendido en la provincia de Salta.

Además, 23 personas acertaron 14 números y recibieron $596.292 cada una. Otros 665 apostadores lograron 13 aciertos, con un premio individual de $62.252.

En la categoría de 12 aciertos, hubo 7.456 ganadores, quienes obtuvieron $19.041 cada uno.

La combinación sorteada fue:

01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23 - 24 - 25

Por otra parte, en el ReKino hubo 14 ganadores, que recibieron $362.823 cada uno.

Un pozo de $300 millones para el próximo sorteo

Tras el sorteo del domingo, el próximo pozo estimado para quienes logren los 15 aciertos alcanzará los $300 millones. Además, se pondrán en juego un viaje a Europa y un crucero por el Mediterráneo para dos personas.

El próximo sorteo del Telekino será el domingo 23 de agosto, bajo el número 2442, y tendrá un monto estimado total de premios de $500 millones.