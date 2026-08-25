Una colisión fatal en la avenida Circunvalación de San Luis se cobró la vida de un peatón durante la mañana de este lunes. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, en el tramo vial que conecta Riobamba con el puente Favaloro, frente a las instalaciones de la fábrica Kimberly Clark, y provocó gran conmoción en la zona.

La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años cuya identidad aún no ha sido difundida, caminaba en compañía de su sobrino de 21 años cuando fue embestido por un colectivo de larga distancia perteneciente a la empresa sanjuanina Del Sur y Media Agua. A raíz del fuerte impacto, el peatón falleció en el lugar, mientras que el joven acompañante resultó ileso.

El transporte involucrado transitaba en sentido oeste a este al momento de producirse el trágico suceso. Tras el siniestro, personal médico y efectivos de distintas dependencias policiales se presentaron rápidamente en el sitio. Los investigadores y el personal especializado desplegaron tareas de peritaje para reconstruir detalladamente la mecánica de la colisión, mientras las autoridades viales ordenaban la circulación del tránsito en el sector afectado.

El chofer del ómnibus, un trabajador de 32 años domiciliado en la provincia de San Juan, fue sometido a un control de alcotest inmediatamente después del siniestro. El examen arrojó resultado negativo, descartando la presencia de alcohol en sangre. La causa penal se encuentra en pleno proceso de investigación judicial con el objetivo de determinar las circunstancias de la maniobra y establecer eventuales responsabilidades.