Un trabajador vivió momentos de extrema tensión este martes al mediodía, cuando realizaba tareas en un edificio ubicado sobre avenida Libertador, entre España y Salta, en pleno centro sanjuanino.

Según informaron fuentes a Tiempo de San Juan, el hombre se encontraba trabajando a varios metros de altura cuando, por circunstancias que todavía son materia de averiguación, el andamio en el que estaba se descolocó.

Como consecuencia del desperfecto, el trabajador quedó durante varios minutos sostenido únicamente por una cuerda, a la altura del séptimo piso del edificio. La situación generó un importante operativo de emergencia y movilizó a una dotación de Bomberos.

El rescate a varios metros de altura

Los bomberos acudieron rápidamente al inmueble para asistir al trabajador y ponerlo a salvo. El operativo demandó varios minutos debido a las características de la emergencia y a la altura en la que se encontraba el hombre.

Finalmente, los rescatistas lograron llegar hasta él y sacarlo de la situación de peligro.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Tiempo de San Juan, el trabajador fue rescatado sano y a salvo. Se trataría de un hombre joven, aunque hasta el momento no trascendió su identidad.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona céntrica durante el mediodía, mientras Bomberos trabajaba para completar el rescate.