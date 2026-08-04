Un video protagonizado por el senador provincial de Santa Fe Oscar Dolzani generó un fuerte revuelo luego de que el legislador se mostrara conduciendo por una ruta mientras tomaba mate y utilizaba el celular al mismo tiempo.

Lo llamativo del caso es que fue el propio senador quien compartió las imágenes en sus redes sociales. En el video se lo observa al volante con el mate en una mano y el teléfono en la otra, mientras una persona que viajaba como acompañante registraba la situación.

Durante la grabación, Dolzani incluso sonríe, baila frente a la cámara y selecciona canciones para reproducir en el estéreo mientras continúa manejando.

En un momento del video se realiza un paneo hacia el camino y se observa que no había otros vehículos a la vista. Sin embargo, la situación generó cuestionamientos debido al riesgo que implica conducir utilizando simultáneamente el teléfono y manipulando un mate.

La difusión de las imágenes provocó repercusiones en Santa Fe. Incluso, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se comunicaron con el funcionario para advertirle que la conducta era incorrecta y explicarle los motivos por los cuales este tipo de acciones no deben realizarse al conducir.

Algunos medios locales incluso señalaron que la publicación podría haber formado parte de una estrategia del legislador para aumentar su exposición mediática, aunque ese aspecto no fue confirmado oficialmente.

El pedido de disculpas de Dolzani

Luego de la repercusión que alcanzó el video, Dolzani publicó un descargo en sus redes sociales y reconoció que había cometido una imprudencia.

“Errar es de humanos y rectificar es de sabios”, escribió el senador al compartir el video en el que admitió su error.

En su mensaje, explicó que las imágenes lo mostraban “conduciendo, escuchando música con el teléfono en una mano y el mate en la otra” y reconoció que se trató de una conducta incorrecta.

“Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que pedir disculpas y reconocer los errores es de valientes, me creo en este momento muy valiente, porque la verdad es que he hecho algo muy malo que no se debe hacer”, expresó.

El legislador también intentó despejar cualquier argumento relacionado con la ausencia de otros vehículos en el camino y reconoció que esa circunstancia no justificaba su accionar.

“Más allá de que pueda explicar de mil formas que no venía nadie en el frente y que no andaba nadie, está mal, muy mal”, afirmó.

Finalmente, Dolzani cerró su descargo con una reflexión sobre lo ocurrido: “Somos seres humanos y nos equivocamos”.