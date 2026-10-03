Un sismo de magnitud 2,7 se registró este sábado por la mañana en San Juan y tuvo su epicentro en el departamento Caucete. El movimiento ocurrió a las 8 y, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), tuvo una profundidad de 109 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 13 kilómetros al sur de Caucete, 36 kilómetros al sudeste de la Ciudad de San Juan y 133 kilómetros al noreste de Mendoza. El movimiento también fue reportado como perceptible en sectores de la provincia vecina.

Los datos del temblor

De acuerdo con el registro oficial del Ipres, el sismo se produjo a las 8:00 de este sábado 3 de octubre.

Los principales datos fueron:

Magnitud: 2,7.

Profundidad: 109 kilómetros.

Epicentro: 13 kilómetros al sur de Caucete.

Distancia de la Ciudad de San Juan: 36 kilómetros al sudeste.

Distancia de Mendoza: 133 kilómetros al noreste.

También fue percibido en Mendoza

Además de su registro en San Juan, el movimiento fue mencionado por medios de la provincia de Mendoza como perceptible en sectores del norte y del Gran Mendoza.

La ubicación del epicentro permitió que el sismo quedara dentro de la zona de influencia de ambas provincias cuyanas.

El movimiento se suma a otros eventos sísmicos registrados durante los últimos días en la región. El listado actualizado del Inpres muestra actividad sísmica reciente tanto en San Juan como en provincias cercanas.