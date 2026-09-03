Un sismo registrado en Chile volvió a hacerse sentir en distintos puntos de San Juan durante la madrugada de este jueves. El movimiento se produjo a las 3:04 y, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), tuvo una magnitud de 4,9 y una profundidad de 58 kilómetros.

El epicentro estuvo ubicado en territorio chileno, a 41 kilómetros al noroeste de Coquimbo, a 201 kilómetros al oeste de Colangüil, en el departamento Iglesia, y a 238 kilómetros al norte de Los Vilos.

El movimiento también fue percibido en algunas zonas de Mendoza y La Rioja.

Dónde se sintió con mayor intensidad

De acuerdo con la escala de intensidad informada por el INPRES, el sismo alcanzó intensidad III en Rodeo, Iglesia; Calingasta; y San José de Jáchal.

En esos puntos, un movimiento de esta intensidad puede ser percibido por algunas personas que se encuentran en reposo, especialmente durante la noche, cuando la actividad cotidiana es menor.

La percepción también alcanzó a otros sectores de la provincia, aunque con menor intensidad.

También se sintió en la Ciudad de San Juan

En la Ciudad de San Juan, el INPRES estimó una intensidad de entre II y III. Esto significa que el movimiento pudo sentirse de manera leve, principalmente por personas que estaban en reposo o dentro de edificios.

El mismo nivel de intensidad, entre II y III, fue informado para Villa Nueva, en La Rioja, y la Ciudad de Mendoza.

El sismo se produjo en una región caracterizada por una frecuente actividad sísmica, aunque en este caso no se informaron daños ni personas afectadas como consecuencia del movimiento.