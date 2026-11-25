Un sismo de magnitud 2,8 se sintió este miércoles 25 de noviembre en la ciudad de San Juan. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró el movimiento a las 8:13:55, hora argentina.

Dónde estuvo el epicentro

El organismo ubicó el epicentro a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, 52 kilómetros al noroeste de Media Agua y 56 kilómetros al sur de Talacasto. Las coordenadas fueron 31,607° sur y 68,752° oeste. El foco se localizó a 5 kilómetros de profundidad.

Cómo se sintió en la capital

El INPRES informó una intensidad de II a III en la escala de Mercalli Modificada para la ciudad de San Juan. La intensidad describe cómo se percibió el movimiento en ese lugar. La magnitud, en cambio, corresponde al sismo en su conjunto.

Fuente: ficha del INPRES.