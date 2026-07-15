Un sismo de magnitud 3,2 se registró este martes en la provincia de Neuquén y fue percibido por habitantes de distintas localidades cercanas al epicentro, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El movimiento ocurrió a las 13:03 y tuvo una profundidad de apenas cinco kilómetros, una característica que favoreció su percepción en superficie pese a tratarse de un evento de baja magnitud.

De acuerdo con el organismo, el epicentro se localizó en las inmediaciones de Añelo, en el corazón de la formación Vaca Muerta, a unos 105 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, 122 kilómetros al oeste de 25 de Mayo y 123 kilómetros al noreste de Zapala.

Vecinos de la comarca petrolera y de localidades como Cutral Co y Plaza Huincul manifestaron haber sentido una breve vibración durante la tarde, aunque el fenómeno no provocó situaciones de riesgo.

Las autoridades confirmaron que el sismo no dejó personas heridas ni ocasionó daños materiales. Tras el evento, el Inpres continuó con el monitoreo habitual de la actividad sísmica y no emitió alertas ni recomendaciones especiales para la población.

La zona de Añelo registra periódicamente movimientos sísmicos de baja intensidad, los cuales son informados por el organismo nacional cada vez que son detectados por la red de monitoreo.

Durante la misma jornada también se registraron movimientos sísmicos en las provincias de San Juan y Catamarca. En ambos casos, los reportes oficiales indicaron que los temblores fueron de baja intensidad y no ocasionaron inconvenientes.

El Inpres continuará evaluando la actividad sísmica en las distintas regiones del país, aunque por el momento la situación se mantiene bajo control y sin riesgos para la población.