Un nuevo movimiento sísmico se registró este lunes por la tarde en San Juan. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor ocurrió a las 15:03:16 (hora local) y alcanzó una magnitud de 3,9.

El organismo informó que el epicentro se localizó 37 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, 51 kilómetros al este de Calingasta y 164 kilómetros al norte de Mendoza, en las coordenadas 31.39° de latitud sur y 68.87° de longitud oeste.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 101 kilómetros, una característica que suele hacer que los movimientos sean percibidos en una amplia zona, aunque con menor intensidad en la superficie que aquellos de foco superficial. Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del sismo.

San Juan se encuentra dentro de una de las regiones de mayor actividad sísmica del país debido a su ubicación sobre el borde occidental de la placa Sudamericana, donde interactúa con la placa de Nazca. Esta condición geológica provoca que los movimientos de distinta magnitud sean frecuentes a lo largo del año.

Por ese motivo, las autoridades recuerdan la importancia de mantener actualizado el plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras dentro de los hogares y conocer las medidas de prevención ante un evento sísmico.

El INPRES monitorea de manera permanente la actividad sísmica en todo el territorio nacional y publica cada evento registrado a través de sus canales oficiales, permitiendo conocer en tiempo real la magnitud, ubicación y profundidad de cada movimiento.