Un sismo de magnitud 4,4 se registró este miércoles 11 de noviembre en San Juan, con epicentro a cinco kilómetros al sur de Calingasta. El movimiento ocurrió a las 11:46:55 y tuvo una profundidad de 114 kilómetros, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con el reporte, el epicentro también se ubicó a 43 kilómetros al norte de Barreal y a 77 kilómetros al oeste de Talacasto. Las coordenadas informadas fueron -31.371 de latitud y -69.392 de longitud.

Dónde se sintió el temblor en San Juan

El informe de intensidad Mercalli Modificada indicó que el movimiento alcanzó una intensidad III en la ciudad de San Juan, Zonda, Rivadavia y Santa Lucía. En esos lugares, el sismo fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo.

Por otra parte, el organismo registró una intensidad de II a III en Mendoza, Pocito y Albardón. En estas localidades, el movimiento fue sentido levemente por algunas personas que estaban en reposo o dentro de edificios.

Las características del movimiento sísmico

El sismo tuvo una magnitud de 4,4 y se produjo a una profundidad de 114 kilómetros. Estos datos forman parte del reporte difundido por el INPRES, que también precisó la ubicación geográfica del epicentro.

La intensidad Mercalli Modificada describe los efectos y las sensaciones que provoca un movimiento sísmico en las personas y las construcciones de cada lugar. En este caso, el informe señaló que el temblor fue percibido en distintas localidades de San Juan y también en Mendoza.