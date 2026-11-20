Un sismo de magnitud 4,8 se registró en la provincia de San Juan durante los últimos minutos de este jueves 19 de noviembre. El movimiento ocurrió exactamente a las 23:57:17, apenas tres minutos antes de la medianoche, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

De acuerdo con la información del organismo nacional, el epicentro se localizó 66 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, 23 kilómetros al sudeste de Calingasta y 162 kilómetros al norte de Mendoza.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 115 kilómetros, mientras que sus coordenadas fueron establecidas en los 31,44 grados de latitud sur y 69,2 grados de longitud oeste.

El fenómeno se produjo cuando faltaban menos de tres minutos para el inicio del viernes 20 de noviembre, por lo que quedó registrado oficialmente durante la jornada del jueves.

Los datos corresponden al registro inicial del Inpres y podrían ser actualizados tras la revisión del organismo.