Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves 20 de agosto la región de Ayacucho, en el sur de Perú. El movimiento se registró a las 13:00, hora local, y fue percibido en distintos puntos del país, incluida Lima. Hasta el momento, no se informaron víctimas ni daños de gravedad.

Según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El evento tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

En Coracora, el terremoto alcanzó una intensidad de III-IV. Debido a la profundidad del movimiento, las ondas sísmicas pudieron propagarse a una distancia considerable y el temblor llegó a sentirse en otras regiones del territorio peruano.

Tras el fuerte movimiento, las autoridades comenzaron a evaluar la situación en las localidades cercanas al epicentro para determinar si se produjeron daños en viviendas, rutas u otras infraestructuras. Los primeros reportes oficiales no daban cuenta de víctimas ni de consecuencias materiales de gravedad.

Además, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que, por las características y ubicación del terremoto, el evento no genera una amenaza de tsunami para el litoral peruano.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que podrían registrarse desprendimientos en algunas carreteras, aunque remarcó que la profundidad del terremoto disminuye la posibilidad de daños críticos. Las autoridades mantienen el monitoreo mientras avanzan las evaluaciones en las zonas afectadas.

Perú se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes en distintas zonas del país.