San Juan registró un nuevo movimiento sísmico durante la madrugada de este miércoles. El temblor ocurrió a las 5:36 y tuvo una magnitud de 2,6, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Uno de los datos que llamó la atención del registro fue la escasa profundidad del fenómeno: el epicentro se ubicó a apenas 6 kilómetros. Sin embargo, debido a la baja magnitud, los efectos fueron leves en las zonas donde llegó a percibirse.

Dónde fue el epicentro

De acuerdo con el informe oficial, el epicentro se localizó a 40 kilómetros al noreste de Media Agua, 46 kilómetros al sudoeste de Bermejo y 47 kilómetros al noroeste de Encón.

Las coordenadas indicadas por el organismo fueron 31.835° de latitud sur y 68.037° de longitud oeste.

El movimiento se produjo en una zona alejada del Gran San Juan, aunque algunas personas pudieron percibirlo debido a sus características y a la cercanía con la superficie.

Gentileza Inpres.

En qué lugares se sintió

El Inpres informó que el sismo alcanzó una intensidad de II a III en la escala de Mercalli Modificada en la zona donde fue percibido.

Con esa intensidad, el movimiento puede ser sentido de manera leve por algunas personas que se encuentran en reposo o dentro de edificios.

En particular, el organismo señaló que el temblor fue percibido en Villa Santa Rosa y Caucete, ambos sectores ubicados hacia el este de la provincia.

El registro volvió a poner la actividad sísmica en escena durante las primeras horas de la jornada sanjuanina, aunque el movimiento, por su magnitud, no produjo efectos importantes.

Un movimiento de baja magnitud

El sismo tuvo una magnitud de 2,6, un valor considerado bajo, y se produjo a una profundidad de solamente 6 kilómetros.

Pese a que algunas personas pudieron advertir el movimiento, el Inpres indicó que sus efectos fueron leves. El registro fue informado durante las primeras horas de este miércoles y rápidamente se conocieron los principales datos sobre su ubicación y características.