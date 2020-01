Un socio de Giuliani declaró que Trump "sabía todo" sobre la campaña de presión a Ucrania

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente estadounidense, Donald Trump, "sabía todo" sobre los esfuerzos orquestados por su abogado, Rudolf Giuliani, para presionar a Ucrania con fines políticos, aseguró Lev Parnas, uno de los socios del ex alcalde de Nueva York, que está imputado en el caso que impulsó el juicio político contra el actual mandatario.



En sendas entrevistas con el diario The New York Times (NYT) y la cadena NBC News, Parnas se diferenció de Giuliani y aseguró que Trump estaba al tanto de cada una de las maniobras secretas que ambos orquestaron para presionar al gobierno ucraniano para que investigara al ex vicepresidente norteamericano Joe Biden y hoy principal favorito de la interna demócrata para las elecciones generales de noviembre.



"Me juego toda mi vida a que Trump sabía exactamente todo lo que estaba pasando sobre lo que Rudy Giuliani estaba haciendo en Ucrania" dijo Parnas al NYT.



Parnas, de origen ucraniano y nacionalizado estadounidense, fue arrestado en octubre junto al bielorruso Igor Fruman con un pasaje de ida a Viena en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington, la capital.



Ambos fueron acusados por la Fiscalía del distrito sur de Nueva York de "participar en un plan para canalizar dinero extranjero a los candidatos a cargos federales y estatales para que los acusados pudieran comprar influencia potencial con candidatos, campañas y los gobiernos de los candidatos", algo de lo que ambos se declararon inocentes.



Ahora bajo arresto domiciliario a la espera de que comience su juicio, Parnas aseguró al NYT que se arrepiente de haber confiado en Giuliani, y que "creía que estaba siendo un patriota y ayudando al presidente", reprodujo la agencia de noticias EFE.



"Él (Trump) estaba al tanto de todos mis movimientos. Yo no habría hecho nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani, o del presidente", señaló Parnas a MSNBC.



"¿Por qué se reunirían conmigo miembros del círculo interno del presidente (ucraniano, Vlaidimir) Zelenski? Les dijeron que se reunieran conmigo", añadió.



Parnas recordó que los demócratas en la cámara baja del Congreso han publicado mensajes de texto que Giuliani le envío para asegurarle de que "el número 1", una presunta referencia a Trump, aprobaba su misión para conseguir un visado a un ex funcionario ucraniano que había acusado a Biden de corrupción.



El ex socio de Giuliani también entregó a la oposición demócrata en la cámara baja, la misma que dirigió la investigación que terminó en la acusación y la apertura en un juicio político en el Senado, mensajes que demuestran que él mismo mantuvo al tanto de sus negocios en Ucrania a dos donantes de la campaña de Trump, Tom Hicks y Joseph Ahearn.



A través de su abogado, Parnas se mostró dispuesto a cooperar con la Fiscalía neoyorquina en su investigación sobre Giuliani, compartiendo información perjudicial para el abogado.



Por su parte, el Ministerio del Interior ucraniano anunció hoy la apertura de una investigación criminal por el presunto espionaje ruso a la ex embajadora de los Estados Unidos en ese país, Marie Yovanovitch, una conclusión que surge de mensajes privados que compartió Parnas con otros imputados en la causa.



Las declaraciones de Parnas prometen agitar aún más las aguas en el Congreso, que hoy iniciará los preparativos para iniciar juicio político a Trump el martes en el Senado.



Según la oposición demócrata, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares de ayuda aprobada por el Congreso a Ucrania a que investigara a Biden.