Efectivos de la Comisaría 10ª recuperaron una motoguadaña marca Lusqtoff que un sospechoso abandonó durante una fuga por un descampado cercano al barrio Peniel, en 25 de Mayo. El elemento presentó características similares a las de una herramienta denunciada como robada el pasado 26 de octubre.

Un procedimiento policial realizado durante la mañana de este jueves en el departamento 25 de Mayo permitió recuperar una motoguadaña de mano que habría sido sustraída días atrás. El hallazgo se produjo luego de que un hombre escapara al advertir la presencia de los efectivos y abandonara el objeto que transportaba.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:10, cuando personal de la Comisaría 10ª realizaba recorridas de prevención por la zona de calle 4 y calle Enfermera Medina. En ese momento, un transeúnte alertó a los uniformados sobre la presencia de un sujeto encapuchado que caminaba por calle Enfermera Medina en dirección a calle 3, mientras trasladaba un elemento de dudosa procedencia.

A partir de esa advertencia, los policías se dirigieron hacia el sector indicado y lograron observar a un hombre que llevaba un objeto apoyado sobre uno de sus hombros. Sin embargo, cuando intentaron entrevistarlo para conocer su situación, el sospechoso emprendió una rápida huida por un descampado ubicado en las inmediaciones del barrio Peniel.

Durante la fuga, el individuo abandonó a los pocos metros el elemento que transportaba y continuó escapando por el terreno baldío. Los efectivos se acercaron al objeto y constataron que se trataba de una motoguadaña de mano marca Lusqtoff, de colores naranja y negro.

El sospechoso no pudo ser identificado, ya que llevaba el rostro cubierto con una capucha y vestía ropa oscura. Según la descripción aportada por los efectivos, tenía una estatura aproximada de 1,60 metros y contextura delgada.

Ante esta situación, el personal policial procedió al secuestro de la herramienta y la trasladó hasta la sede de la Comisaría 10ª para avanzar con las averiguaciones correspondientes.

Una vez en la dependencia, los uniformados realizaron una compulsa en la base de datos policial y advirtieron que la motoguadaña presentaba características similares a las de un elemento denunciado el 26 de octubre de 2026.

A partir de esa coincidencia, se estableció comunicación telefónica con la doctora Milagros Pelayes, auxiliar del despacho de urgencias de la UFI Delitos contra la Propiedad, a quien se le informó sobre el procedimiento y las circunstancias del hallazgo.

Luego de interiorizarse sobre lo ocurrido, la funcionaria judicial dispuso citar al denunciante para realizar un acta de reconocimiento del efecto y solicitarle la documentación o los elementos necesarios para acreditar su propiedad.

De esta manera, la investigación quedó orientada a establecer si la herramienta recuperada correspondió efectivamente al hecho denunciado días atrás y a determinar la identidad del hombre que escapó cuando fue interceptado por la Policía.