Un streaming organiza una jornada por el Mes del Orgullo con talleres, música y debate

En el marco del Mes del Orgullo, el programa de streaming autogestivo Matecito llevará adelante una jornada comunitaria destinada al encuentro, la reflexión y la construcción colectiva. La actividad, denominada “¿Qué tanto sabemos?: Matecito, Orgullo y Otras Preguntas Incómodas”, se realizará el próximo sábado 13 de junio desde las 18 horas en el Espacio Compartido del Ferro Urbanístico, ubicado en avenida España y 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca generar un espacio presencial de intercambio a través de talleres dinámicos, charlas participativas y actividades recreativas con eje en las experiencias y demandas de la comunidad LGBT+. La organización planteó el encuentro como una gran mateada colectiva, por lo que invitó a los asistentes a concurrir con ropa cómoda, equipo de mate y manta.

Uno de los principales momentos de la jornada será un bloque de charlas interactivas coordinadas por profesionales y activistas locales. Entre los temas abordados estarán la Identidad Trans, a cargo de la activista Mariana Cánovas; Comunicación No Violenta, dictada por la psicóloga y sexóloga Alexandra Amorós; y Salud Sexual, coordinada por el enfermero Ariel Mercado y el acompañante terapéutico Maximiliano Guaquinchai.

Además de las instancias de formación y debate, el evento contará con un Bingo Musical interactivo con premios y una Mini Feria de Emprendedores LGBT+, destinada a visibilizar proyectos y producciones locales vinculadas a la comunidad.

Desde Matecito destacaron la importancia de sostener espacios presenciales que permitan fortalecer redes afectivas, comunitarias y de cuidado desde la autogestión.

Un proyecto de comunicación y activismo en San Juan

Matecito nació en 2024 como el primer programa de streaming transfeminista y LGBT+ de la provincia. El proyecto autogestivo está integrado por María José Mazarico, Guadalupe Olguín, Nadia Casivar, Sabrina Martín y Samira Romero, y combina comunicación, activismo y gestión cultural.

El programa se emite todos los jueves a las 20 por Dame TV y aborda actualidad, debate, cultura, arte y humor desde una perspectiva queer, transfeminista y de derechos humanos.

Además de su trabajo frente a cámara, Matecito impulsó distintas actividades culturales, talleres, coberturas de la agenda LGBT+ local y el Ciclo de Cine Queer. También creó Yerbitas, una comunidad orientada al acompañamiento y la generación de redes de apoyo entre personas LGBT+ de San Juan.

La organización sostiene que sus iniciativas buscan visibilizar experiencias, luchas y producciones culturales de las comunidades LGBT+, transfeministas y queer, utilizando la comunicación y la cultura como herramientas de transformación social.