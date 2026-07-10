Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo cuando llegaba junto a su esposa a su casa ubicada en Gerli, partido bonaerense de Avellaneda.

El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes ahora forman parte de la investigación judicial para reconstruir la secuencia del enfrentamiento.

La causa está a cargo de la UFI N.º 1 de Avellaneda, que analiza las circunstancias del episodio. Según las primeras actuaciones, el exintegrante de la fuerza habría actuado en un contexto de legítima defensa, por lo que inicialmente no se prevé una imputación en su contra.

El ataque quedó registrado por una cámara

En las imágenes se observa cómo los delincuentes interceptaron a la pareja cuando ingresaba a su vivienda. Uno de los asaltantes comenzó a exigirles dinero y lanzó amenazas durante el robo.

"No te hagas matar por plata", se escucha decir a uno de los motochorros mientras intimidaba a las víctimas.

Ante la resistencia de la pareja, el segundo delincuente habría pedido a su cómplice que utilizara la violencia: "Dale un tiro".

Durante el forcejeo, la mujer se resistió a entregar su cartera y uno de los asaltantes amenazó al hombre que intentaba intervenir.

"Te la lastimo", habría expresado el delincuente.

La reacción del suboficial retirado

Según quedó registrado en la secuencia, en ese momento el hombre logró extraer un arma que llevaba su esposa entre sus prendas y efectuó varios disparos contra los atacantes.

Uno de los proyectiles alcanzó a uno de los delincuentes, quien comenzó a correr herido por la calle y cayó pocos metros después.

Luego del enfrentamiento, el exsuboficial habría expresado: "Ya lo bajé".

Cuando efectivos de la Comisaría 6.ª de Gerli llegaron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un enfrentamiento, encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública y sin signos vitales.

Junto al cuerpo, los peritos secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros, que según la investigación habría sido utilizada por los delincuentes durante el intento de robo.

Buscan al segundo sospechoso

Los investigadores identificaron al dueño de la vivienda con las iniciales V. J. C., un hombre de 71 años y suboficial retirado de la Policía Federal Argentina.

En su declaración, explicó que fue interceptado por dos motochorros cuando llegaba a su domicilio junto a su esposa y que, durante el forcejeo, logró sacar un arma y disparar contra los atacantes.

Uno de los delincuentes murió en el lugar, mientras que el segundo logró escapar a bordo de la moto y huyó en dirección al partido de Lanús.

La Justicia continúa con las medidas de investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el enfrentamiento, establecer si se configuró la legítima defensa y localizar al sospechoso que permanece prófugo.