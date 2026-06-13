Un procedimiento realizado en pleno microcentro sanjuanino terminó con la detención de un joven de 20 años que agredió a un efectivo policial, dañó un equipo de comunicación y fue sorprendido portando un arma blanca entre sus prendas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 de este jueves, mientras personal policial afectado al Operativo Microcentro realizaba tareas de prevención y vigilancia en la zona céntrica de la Capital. Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a un sujeto que se encontraba recorriendo y observando distintos locales comerciales sobre avenida Libertador, antes de llegar a calle General Acha.

El arma secuestrada y el equipo de comunicación que dañó el detenido.

En esas circunstancias, el agente Ramiro Argañaraz, de la División Comando Radioeléctrico Este, junto al cabo primero Ruiz, del Departamento Tribunales, intentaron entrevistarlo para identificarlo. Sin embargo, la situación cambió de manera repentina cuando el joven reaccionó de forma agresiva.

El efectivo policial atacado es el agente Argañaráz quien luego radicó la denuncia por el ataque y por el daño en el equipo de comunicación.

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso se ofuscó durante la intervención policial y golpeó con un puño al agente Argañaraz en la zona izquierda del rostro. Además, en medio del incidente, provocó daños en el equipo de comunicación utilizado por los uniformados, rompiendo la antena del dispositivo.

Ante la agresión, los efectivos solicitaron apoyo inmediato a través de la red policial. Minutos después llegaron al lugar los móviles Cobra 15 y Cobra 14, integrados por personal de distintas dependencias, quienes colaboraron en la reducción y aprehensión del sujeto.

Una vez controlada la situación, los uniformados identificaron al detenido como Facundo Emiliano Aballay Rodríguez, de 20 años, domiciliado en el barrio Costa Canal II, en el departamento Capital.

Posteriormente se realizó un palpado preventivo de urgencia y los efectivos encontraron entre sus prendas un arma blanca. Se trataba de un cuchillo con cabo de madera de aproximadamente 12 centímetros y una hoja metálica de unos 20 centímetros de largo, que además presentaba un alambre enlazado en su estructura.

Tras el procedimiento, los policías mantuvieron comunicación con el Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal Gustavo Mendoza dispuso que el hecho no fuera tramitado mediante el procedimiento especial de Flagrancia y ordenó la confección de las actuaciones correspondientes, incluyendo el acta de procedimiento, inspección ocular, croquis ilustrativo y relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Asimismo, el funcionario judicial indicó que el efectivo lesionado debía formalizar la denuncia penal correspondiente y que, hasta entonces, el aprehendido quedara vinculado a un expediente contravencional.

En consecuencia, Aballay Rodríguez quedó inicialmente relacionado al expediente contravencional N.º 1780/26, con intervención del Primer Juzgado de Faltas, por presuntas infracciones a diversos artículos de la Ley 941-R.

Más tarde, una vez trasladados los actuados a Comisaría 3ª, el agente Argañaraz radicó la denuncia penal por las lesiones sufridas y los daños ocasionados al equipamiento policial. A partir de esa presentación se inició el Legajo N.º 79/26, caratulado "Lesiones y daño agravado".

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras se aguardaron nuevas directivas respecto de la situación procesal del joven detenido.