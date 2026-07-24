Un sujeto de 28 años fue detenido luego de haber ingresado a una vivienda de Villa Estornell, en Rawson, y haber intentado llevarse una computadora personal perteneciente al Gobierno de San Juan. El sospechoso escapó del domicilio luego de ser descubierto por los moradores, pero fue localizado y aprehendido tras una persecución a pie iniciada por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:38, en una vivienda ubicada sobre calle Alem, pasando Urquiza, en Villa Estornell. Hasta ese lugar se dirigió personal policial luego de recibir un requerimiento mientras realizaba recorridas de prevención. El aviso indicó que un sujeto, que vestía ropa oscura y llevaba una gorra verde, había ingresado a una propiedad.

A esta vivienda ingreso el ladrón para tratar de sustraer la netbook.

Al arribar al domicilio, los efectivos entrevistaron al damnificado, un hombre de 48 años, quien relató que un sujeto ingresó a la vivienda por la puerta principal. Según explicó, el intruso tomó una netbook con una inscripción del Gobierno de San Juan, pero fue descubierto cuando la pareja del propietario advirtió ruidos en el interior del inmueble.

Tras la huida y el forcejeo con el dueño de casa el ladró perdió la computadora y huyó.

El dueño de la vivienda observó al sospechoso y se produjo un forcejeo. Durante el enfrentamiento, el sujeto dejó caer la computadora en el patio y luego escapó a pie. En ese momento, el damnificado no pudo precisar hacia qué dirección había huido, por lo que los uniformados comenzaron a realizar recorridas por las inmediaciones en busca del sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos observaron sobre calle Alem, antes de Conector Sur, a un hombre que reunía las características aportadas por el damnificado. El sujeto atravesaba el conector en dirección oeste-este, por lo que uno de los policías descendió del móvil y comenzó una persecución a pie.

La carrera terminó en la intersección de calle Jáchal y avenida Alem, donde los efectivos lograron alcanzar y aprehender al sospechoso. El detenido fue identificado como Enzo Gabriel Castro, de 28 años, domiciliado en Rawson.

En el lugar se secuestró la netbook con la inscripción del Gobierno de San Juan, elemento que había sido señalado como sustraído durante el intento de robo. Tras la intervención del sistema acusatorio, se hizo presente el ayudante fiscal Emiliano Usín. Luego de las medidas judiciales, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia y el aprehendido fue trasladado a la Comisaría 24ª, donde quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa y quedó bajo la intervención de Flagrancia.