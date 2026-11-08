La reacción ciudadana y el rápido despliegue policial le pusieron punto final al raid delictivo de un malviviente en la zona de Rawson. Un sujeto de 26 años fue aprehendido imputado por Tentativa de Robo, luego de ser sorprendido y reducido por un grupo de vecinos cuando intentaba sustraer pertenencias y autopartes de diversos vehículos estacionados en inmediaciones de Villa Italia y Villa Stornell.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calle San Lorenzo y calle Urquiza, donde efectivos del Comando Sur se constituyeron de urgencia tras recibir una alerta por radial que informaba sobre una aprehensión civil en plena vía pública. Al arribar al sitio, los uniformados observaron a un hombre de contextura robusta, vestido con pantalón corto gris y remera clara, inmovilizado sobre la vereda por dos residentes del lugar.

Según explicaron los propios vecinos a las autoridades, el sospechoso había violentado la puerta del conductor de un Volkswagen Golf color gris para acceder al habitáculo y posteriormente abrir el capot.

El propietario se percató de la maniobra e inmediatamente dio aviso a su hijo; al encarar al delincuente, este intentó emprender la fuga a pie pero fue interceptado y reducido a los pocos metros.

Al constatar los daños, la víctima advirtió que la funda de la batería había sido removida, uno de los bornes estaba desconectado y el acusado llevaba entre sus prendas un cuchillo tipo serrucho marca Tramontina con cabo negro.

Las pericias en la zona revelaron que el aprehendido no actuó contra un solo automóvil, sino que había atacado en fila a varios rodados del vecindario. En el lugar, la fuerza policial procedió al secuestro del arma blanca utilizada para violentar las unidades y formalizó las actuaciones sobre tres vehículos afectados: el Volkswagen Golf gris, un Volkswagen Gol Trend y un Fiat 1500.

El Fiscal de turno fue notificado de forma inmediata sobre el procedimiento y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes bajo el fuero de Flagrancia, quedando el detenido alojado en sede policial a disposición de la Justicia provincial.