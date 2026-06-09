Un joven de 18 años quedó a disposición de la Justicia luego de ser detenido por vecinos y trabajadores de una empresa privada tras ser sorprendido cuando presuntamente sustraía un medidor de agua de una vivienda en Rawson.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 8 de junio, alrededor de las 10:15, cuando un llamado ingresó al sistema de emergencias 911 alertando sobre una aprehensión civil en la intersección de calle Doctor Ortega y calle San Miguel.

Personal policial del Comando Radioeléctrico Sur acudió al lugar y encontró a tres hombres reduciendo a un sujeto que vestía pantalón negro, campera azul y gorra verde flúor. Una vez controlada la situación, los efectivos entrevistaron al damnificado,quien relató las circunstancias que derivaron en la captura del sospechoso.

El objeto perteneciente a OS que intentó robar el ladrón.

Según manifestó, regresó a su domicilio luego de una jornada laboral y escuchó ruidos provenientes del fondo del dúplex donde reside. Al dirigirse hacia ese sector, observó a un joven que sustraía un medidor de agua perteneciente a la propiedad. Ante esa situación, inició una persecución a pie para evitar que escapara.

La persecución se extendió por varias cuadras y continuó por la zona de calle Esmeralda y San Miguel. Durante el recorrido, dos trabajadores de una empresa de telefonía que realizaban tareas en el sector advirtieron lo sucedido y decidieron colaborar con el damnificado. A bordo de su vehículo laboral, comenzaron a recorrer las inmediaciones para intentar localizar al sospechoso.

Minutos después, lograron observar al joven en un descampado ubicado hacia el cardinal norte de calle Juárez Celman. De acuerdo con el relato incorporado al procedimiento, cuando el sospechoso advirtió la presencia de quienes lo buscaban arrojó una bolsa de color blanco y volvió a emprender la fuga a pie.

Sin embargo, la huida duró pocos minutos. El sujeto fue interceptado aproximadamente a 200 metros del lugar donde había sido visto por última vez y finalmente reducido en la intersección de Doctor Ortega y San Miguel, donde permaneció retenido hasta la llegada de la Policía.

El acusado fue identificado como Román Lautaro Esquivel, de 18 años, domiciliado en el barrio Ansilta, departamento Rawson. La causa fue caratulada como "Robo" y tuvo como damnificada a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), organismo propietario del medidor sustraído.

Tras tomar conocimiento de los hechos, intervino el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.