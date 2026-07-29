Un joven de 18 años quedó detenido este martes luego de haber sido señalado como el presunto autor de un robo cometido en un local de indumentaria ubicado en la intersección de calle Doctor Ortega y Pasaje Patria, en Rawson. La rápida intervención de efectivos de la Motorizada N°2 permitió recuperar la mercadería sustraída y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.

La tienda damnificada se encuentra en doctor Ortega y Pasaje Patria en Rawson.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 10:15, mientras personal policial del turno mañana realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese momento, los uniformados escucharon a través del equipo de comunicaciones que se había producido un robo en un comercio de ropa situado sobre calle Doctor Ortega y Pasaje Patria, en el lugar un sujeto rompió la vidriera con una piedra y sustrajo las pertenencias, por lo que comenzaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Personal Policial recogió como otra evidencia del robo, la piedra con que fue dañada la vidriera.

Durante el patrullaje, un transeúnte alertó a los efectivos sobre la presencia de un hombre que caminaba por calle Doctor Ortega en dirección al este llevando una bolsa de residuos. Según indicó el vecino, el sujeto coincidía con las características aportadas tras el ilícito.

Los policías interceptaron al sospechoso e inspeccionaron la bolsa que transportaba. En su interior encontraron varias prendas de vestir cuya procedencia no pudo justificar en ese momento. El joven fue identificado como Braian David Delgado, de 18 años, domiciliado en el barrio Huarpes.

Otra piedra cayó en un sector del comercio donde había instrumentos musicales.

Posteriormente, los efectivos trasladaron las prendas hasta el local comercial Black M, donde el propietario reconoció inmediatamente la mercadería como parte de los elementos que habían sido sustraídos minutos antes durante el robo.

Las prendas de vestir que llevaba en la bolsa de residuos el detenido eran las sustraídas en el comercio.

Con esa evidencia, el personal policial se comunicó con el Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal David Peña dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y ordenó las actuaciones correspondientes.

La causa quedó registrada bajo el Legajo N.º 81/26 y fue caratulada como robo, con intervención de la UFI Flagrancia. El acusado permaneció aprehendido en la Comisaría Sexta mientras avanzaron las diligencias judiciales destinadas a esclarecer por completo el hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el ilícito.

De acuerdo con la información policial, la rápida respuesta de los efectivos y el aporte realizado por un transeúnte resultaron determinantes para localizar al sospechoso pocos minutos después del robo y recuperar la totalidad de las prendas que habían sido sustraídas del comercio.