Un taller literario en San Juan buscará llevar los textos de escritores al formato audiovisual

El Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ, abrirá un nuevo taller literario de lectura y escritura que tendrá como eje transversal la producción audiovisual. La propuesta comenzará el sábado 12 de septiembre y estará orientada especialmente a escritores y personas interesadas en desarrollar producciones literarias y nuevas formas de difusión.

El taller se dictará de 10 a 13 horas en el Museo Tornambé, ubicado en avenida Libertador Oeste 1666, y estará a cargo de Federico Araya. La formación tendrá una duración de tres meses y propone trabajar sobre la lectura, la escritura, la reescritura y la creación audiovisual como herramientas complementarias.

Literatura y producción audiovisual

La particularidad de la propuesta estará en el vínculo entre la producción literaria y los formatos audiovisuales. A partir de los textos desarrollados durante el taller, los participantes podrán trabajar en piezas destinadas a comunicar y difundir sus producciones.

Entre las posibilidades se contempla la realización de reels de poesía, videopoemas y reseñas visuales, de modo que aquello que los participantes escriban pueda convertirse también en una producción audiovisual.

De esta manera, el taller buscará ampliar las posibilidades de circulación de la literatura y acercar los textos a formatos de consumo y difusión contemporáneos, sin dejar de lado el proceso tradicional de lectura, escritura y reescritura.

Como cierre, el taller incluirá una muestra audiovisual en la que se presentarán las producciones realizadas durante el proceso de formación. La actividad permitirá poner en circulación los trabajos literarios mediante piezas audiovisuales elaboradas por los propios participantes.

Inscripciones y costos

La propuesta está destinada a estudiantes mayores de 18 años, docentes, artistas, escritores y público en general. La formación será arancelada y contará con certificación.

El costo será de $20.000 mensuales, mientras que los estudiantes tendrán una tarifa diferenciada de $10.000 por mes. Los cupos son limitados.

Las personas interesadas en participar pueden realizar consultas e inscripciones a través del correo tornambe@ffha.unsj.edu.ar.

Dato complementario: el primer encuentro será el sábado 12 de septiembre, de 10 a 13 horas, en el Museo Tornambé, ubicado en avenida Libertador Oeste 1666.