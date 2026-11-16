La Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos convocó a las familias a participar de un taller gratuito de reflexión e intercambio en Rivadavia. La actividad se realizará este miércoles 18 de noviembre, de 17 a 18:30, en el Centro de Atención y Acompañamiento de los Consumos Problemáticos de La Bebida.

La propuesta está destinada a padres, madres, abuelos, parejas, tutores, mayores a cargo, amigos y referentes de personas que puedan estar atravesando un proceso de consumos problemáticos. El encuentro tendrá lugar en Ignacio de la Roza 4636 (oeste), donde los participantes podrán compartir experiencias y recibir orientación de profesionales.

Un espacio para dialogar y aprender a acompañar

Bajo la modalidad de un taller participativo, se trabajará sobre cómo abordar los consumos problemáticos desde el entorno familiar y cercano. La propuesta no estará limitada al consumo de sustancias psicoactivas, sino que también incluirá situaciones vinculadas con las apuestas y las pantallas.

Entre los temas previstos se encuentran cómo iniciar una conversación, qué preguntas realizar y a qué conductas prestar atención. También se brindarán herramientas para detectar a tiempo un consumo problemático y conocer cómo acompañar a la persona que lo atraviesa.

Conocer dónde buscar ayuda

La jornada permitirá, además, que las familias conozcan de cerca cómo funciona el abordaje que realiza la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos. Los profesionales compartirán información sobre el acompañamiento disponible y las posibilidades de intervención.

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas que formen parte del entorno de alguien que pueda necesitar ayuda. Para participar, deberán concurrir directamente este miércoles al Centro de Atención y Acompañamiento de los Consumos Problemáticos, en La Bebida.