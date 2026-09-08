En la previa del partido entre Boca y San Pablo, el tarotista Walter Lavalle, conocido en X como Astrotarot, realizó su habitual predicción. El análisis estuvo enfocado en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Lavalle aseguró que veía un escenario positivo para Boca y anticipó que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena conseguiría un triunfo. Sin embargo, también señaló algunos aspectos que podían complicar el desarrollo del encuentro.

Las cartas y las advertencias

El tarotista sostuvo que no veía demasiado finos a los delanteros de Boca, aunque consideró que el resto del equipo aparecía bien. En su lectura también advirtió sobre posibles limitaciones físicas durante el partido.

Según su interpretación, las lesiones podían aparecer durante el encuentro y las dificultades físicas continuarían siendo un factor para el equipo. Boca llegaba al partido con varias bajas por problemas físicos.

El pronóstico final

A pesar de las advertencias, Astrotarot consideró que San Pablo no presentaba un gran obstáculo para Boca en el primer partido. Su predicción terminó con el Xeneize como ganador del encuentro de ida, aunque dejó abierta la serie para la revancha.

Boca no contaría esa noche con Ayrton Costa, Malcom Braida y Milton Delgado entre los habituales convocados. El contexto de lesiones era uno de los puntos que aparecía en la lectura realizada por Lavalle.

Una nueva serie copera

El partido ante San Pablo correspondía a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputaría este martes en La Bombonera.