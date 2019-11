Un teniente que murió al combatir en Monte Longdon es el identificado 115 en las islas Malvinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un teniente post mortem, nacido en la ciudad de Buenos Aires y que murió acribillado por los ingleses en el combate de Monte Longdon durante la guerra de las islas Malvinas cuando intentaba socorrer a un compañero herido, se convirtió en el soldado número 115 que se logró identificar entre los sepultados como "solo conocido por Dios" en el cementerio malvinense de Darwin.



Así lo informó hoy la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, que encabeza Claudio Avruj, que precisó que se trata del caso del teniente (post mortem) Juan Domingo Baldini.



Las muestras de ADN que posibilitaron su identificación fueron brindadas por sus primos, Julio Baldini -que vive en Italia- y Jorge Marcone. Este último y otros familiares fueron notificados esta mañana por el equipo interdisciplinario en el ámbito del Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en la ex ESMA.



"Estamos muy felices de poder anunciar una nueva identificación en el marco de este Plan Humanitario, que es ejemplo en todo el mundo. Hace 4 años, tomamos el compromiso ético y moral con los familiares y hoy podemos decir que lo hicimos. Desde el lugar que nos toque en el futuro, seguiremos trabajando para alcanzar la totalidad de los héroes identificados", dijo Avruj tras dar la noticia a los familiares.



Nacido el 13 de febrero de 1958 en la Capital Federal, vivió en el barrio de Villa Pueyrredón e ingresó en el Colegio Militar en mayo de 1976, de donde egresó en 1979 como subteniente del arma de Infantería. Su primer destino fue el Regimiento de Infantería 7 ubicado en la ciudad de La Plata.



Declarada la guerra con el Reino Unido, el 17 de abril de 1982 -siendo jefe de la primera sección de la compañía B de ese regimiento- arribó a las Islas Malvinas y tomó posición defensiva en la ladera oeste del Monte Longdon.



Los soldados que lo tuvieron como superior durante 54 días lo recuerdan con una risa franca y abierta, pero estricto y preocupado por el bienestar de su regimiento, según una reseña publicada por la secretaría de Derechos Humanos.



Según el relato de un soldado que combatió en Monte Longdon, la noche del 11 de junio, Baldini es acribillado por los ingleses y cae sin vida en el momento que concurría a socorrer a uno de los tantos heridos que tuvo el combate.



Por su destacada acción en el combate de Monte Longdon, Baldini recibió la medalla "La Nación Argentina al Valor en Combate" y fue ascendido post mortem al grado de teniente.



"Era un excelente hijo, muy compañero y a pesar de ser muy serio, conmigo se reía mucho. Sentía una profunda vocación por la carrera militar. Ser soldado era su vida y lo llevaba en el alma", dijo Antonia, su madre ya fallecida, en una entrevista del año 2002.



"No llores mami, que esto me lo busqué yo. Este es el estilo de vida que elegí", recordó que fueron las últimas palabras de Juan Domingo antes de partir a la guerra.



Ex combatientes del Regimiento de Infantería 7 de La Plata describieron a Baldini como "el prototipo del militar duro, formado en la dictadura" y aseguran que ordenó "estaquear a varios soldados" para aplicarles castigos.



Pero el ex militar e historiador británico Nicholas van der Bijl -quien sirvió 24 años en el ejército inglés y en la 3° Brigada de Comando durante el conflicto de Malvinas- escribió que Baldini "fue fuertemente criticado" por veteranos pero ello "parece haber venido de varios soldados petulantes que no pudieron apreciar sus esfuerzos por mantenerlos con vida en condiciones difíciles".



El Plan Proyecto Humanitario fue firmado en 2017 entre los gobiernos de Argentina, el Reino Unido y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el objetivo de identificar a 122 de las 230 tumbas que hay en el cementerio, que permanecían sin nombre desde 1982.



Con la identificación número 115 anunciada hoy, restan siete casos de tumbas con la leyenda "Soldado argentino solo conocido por Dios", más otros tres casos que se encuentran en una tumba conjunta, para lo cual se firmó un nuevo acuerdo en septiembre pasado.