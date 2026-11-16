Un ternero de aproximadamente 20 días de vida fue secuestrado por personal de la Policía Rural durante un operativo realizado en Vallecito. El animal era transportado en la caja de una camioneta, sin libreta sanitaria ni marca de fuego y, según informaron fuentes policiales, en malas condiciones.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17, durante un operativo vehicular en el puesto fitosanitario de Vallecito. Allí, efectivos de la Unidad Rural N° 1 detuvieron la marcha de una camioneta Jeep Gladiator conducida por un hombre oriundo del departamento Caucete.

Detectaron irregularidades en el traslado del animal

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron en la caja un ternero de pelaje negro y cara blanca, de aproximadamente 20 días de vida. Al verificar sus condiciones de traslado, constataron que no contaba con libreta sanitaria ni marca de fuego y que era transportado en condiciones inadecuadas.

Ante las irregularidades detectadas, intervino el Juzgado de Paz de Caucete, que dispuso el secuestro del animal. El procedimiento quedó encuadrado en un expediente contravencional por presuntas infracciones a los artículos 162, inciso C, y 208 de la Ley 941-R.

El vehículo quedó fuera de circulación

Además del secuestro del ternero, el personal policial labró el Acta de Infracción N° 603036 por falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y Seguro Obligatorio del vehículo. Como consecuencia, la camioneta quedó radiada de circulación.

El conductor, un hombre mayor de edad, quedó a disposición del juzgado interviniente. La intervención fue realizada por personal de la Unidad Rural N° 1, dependiente de la Policía de San Juan.