El centro de Japón fue escenario de una jornada de alarma tras un sismo que provocó destrozos, demoras en el transporte y decenas de lesionados. Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió la región durante la madrugada de este domingo, dejando un saldo de al menos 23 personas heridas, comercios con severos daños materiales y complicaciones en el sistema ferroviario.

El fenómeno telúrico se registró exactamente a la 1:04 horas, con un epicentro localizado a 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka, seguido por una serie de réplicas de menor intensidad.

Según los datos oficiales, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) midió el evento en 5,7 de magnitud, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo calculó en 5,5. El temblor alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica japonesa en las prefecturas de Shizuoka, Aichi, Nagano y Gifu.

Las imágenes difundidas por la televisión local dieron cuenta de la fuerza del sismo: vitrinas destruidas, vidrios esparcidos por la vía pública y comercios con mercadería e instalaciones colapsadas. Entre las personas asistidas, la mayoría sufrió caídas y contusiones mientras intentaba evacuar de urgencia por las escaleras hacia la calle.

El movimiento telúrico también impactó en el sistema de transporte. Los trenes bala de alta velocidad (Shinkansen) debieron reducir preventivamente sus velocidades de circulación, en tanto que las formaciones que conectan las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima registraron severas demoras producto de las inspecciones de seguridad en los rieles.

Pese a la intensidad del sismo, las autoridades llevaron tranquilidad al plano energético e industrial. La compañía eléctrica de Chubu confirmó que no se registraron anomalías ni fallas operativas en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en la prefectura de Shizuoka a unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio.