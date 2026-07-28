Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando heridos, incendios, derrumbes y daños en rutas y puentes. Tras el fuerte movimiento, las autoridades emitieron una alerta por tsunami para distintas zonas costeras.

El sismo ocurrió a las 16:27 (hora local) y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la isla de Kyushu, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El temblor alcanzó el nivel máximo de la escala sísmica japonesa, que evalúa la intensidad del movimiento en superficie y su capacidad destructiva.

La primera ministra, Sanae Takaichi, confirmó que ya se reportaron varias personas heridas y que los equipos de emergencia continúan evaluando la magnitud de los daños.

"Estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero ya hay varias personas heridas", señaló la mandataria. Además, informó que se registran cortes de energía eléctrica, incendios, edificios derrumbados y daños en rutas y puentes.

Tras el terremoto, la Agencia Meteorológica emitió una alerta por tsunami y advirtió sobre la posibilidad de olas de hasta un metro de altura en distintos sectores de la costa.

La cadena pública NHK mostró imágenes de incendios activos y de los daños provocados por el fuerte movimiento, mientras los servicios de emergencia respondían a numerosas llamadas de auxilio. Las autoridades también informaron que las centrales nucleares ubicadas en la región no sufrieron inconvenientes.

Japón se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Debido a ello, el país cuenta con estrictas normas de construcción y sistemas de prevención diseñados para reducir el impacto de terremotos de gran magnitud.

Mientras continúan las tareas de evaluación, las autoridades mantienen bajo vigilancia la evolución de la alerta por tsunami y la posibilidad de nuevas réplicas en la región afectada.