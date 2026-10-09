Un potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió este viernes 9 de octubre a Panamá, provocando alarma generalizada, evacuaciones preventivas de edificios altos y reportes de objetos caídos en viviendas.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 p.m., hora local, con un epicentro preliminar ubicado a 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos, situado en las proximidades de la península de Azuero. Inicialmente, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó el sismo en magnitud 7.2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo calculó primero en 8.0 para luego revisarlo a 7.6, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

En la ciudad de Panamá, el temblor se percibió de forma prolongada, lo que obligó a trabajadores y residentes a salir de las instalaciones corporativas y residenciales para concentrarse en espacios abiertos como medida de seguridad. Asimismo, tras el evento principal, se reportaron de forma preliminar dos posibles réplicas de magnitudes 6.0 y 3.4 en la zona de Tonosí, las cuales están pendientes de confirmación oficial.

Si bien en redes sociales circularon imágenes de supuestas viviendas colapsadas en la región del epicentro, las autoridades de protección civil aclararon que todavía no se dispone de un balance oficial sobre daños estructurales o personas afectadas, ni se ha confirmado la autenticidad de dichos registros visuales.

Ante esta situación, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó a la población mantenerse alejada de ventanas y estructuras inestables, verificar las condiciones de seguridad de los inmuebles y seguir estrictamente las comunicaciones oficiales antes de regresar a las instalaciones evacuadas.