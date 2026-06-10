La preparación de la Selección Argentina para la Copa del Mundo quedó bajo la mirada de los pronósticos meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió una alerta por la posible formación de tornados y tormentas severas en distintos sectores de Kansas, a pocos kilómetros del hotel y del centro de entrenamiento donde se hospeda el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

El fenómeno, denominado Tornado 303, podría afectar a la ciudad de Kansas y a otras localidades cercanas como Independence, Liberty y Overland Park. Según informó el organismo, "se espera que se desarrollen tormentas eléctricas severas por la tarde, con el mayor potencial inicial al norte del área metropolitana", en una zona donde también existe riesgo de granizo de gran tamaño y formación de tornados.

La advertencia meteorológica se extendería hasta las 21 horas (hora local), un período que incluye el entrenamiento previsto para las 18. Debido a los estrictos protocolos que rigen en Estados Unidos ante tormentas eléctricas y fenómenos severos, la práctica podría ser reprogramada, suspendida o trasladada a un espacio cubierto.

Entre las áreas alcanzadas por la alerta aparece Leavenworth, ubicada a unos 30 minutos en automóvil del lugar donde se concentra la delegación argentina. Aunque la probabilidad de formación de un tornado fue estimada entre el 2% y el 9%, los especialistas anticiparon con mayor certeza la presencia de vientos superiores a los 90 kilómetros por hora, caída de granizo y lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas.

La jornada estaba planificada principalmente para tareas de recuperación física de los futbolistas que tuvieron participación en el amistoso frente a Islandia y para seguir de cerca la evolución de jugadores que no sumaron minutos recientemente, entre ellos Leandro Paredes, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y Nahuel Molina.

No es la primera vez que las condiciones climáticas alteran la rutina de la Albiceleste desde su llegada a Estados Unidos. Apenas unas horas antes del último amistoso previo al Mundial, un fuerte temporal impactó sobre el Jordan-Hare Stadium de Alabama. En aquella oportunidad, el sistema de drenaje del estadio permitió que el encuentro comenzara en el horario previsto una vez que cesaron las precipitaciones.

En este contexto, el denominado "Weather Delay", protocolo que obliga a interrumpir actividades deportivas ante la presencia de actividad eléctrica durante al menos 30 minutos, aparece como un factor que podría repetirse durante el desarrollo del torneo y condicionar la planificación de entrenamientos y partidos.