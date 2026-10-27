Un violento tornado sorprendió este lunes 26 de octubre a la zona central de Chile y provocó importantes daños materiales en la comuna de Requínoa, ubicada en la Región de O'Higgins. El fenómeno destruyó parte de un establecimiento educativo, afectó a viviendas y dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico. Pese a la magnitud del temporal, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó preliminarmente el tornado como categoría EF-2, con vientos asociados de entre 179 y 218 kilómetros por hora. La fuerza del fenómeno arrancó techos, derribó postes del tendido eléctrico y causó destrozos en distintas construcciones.

Uno de los lugares más afectados fue el Colegio Tricahue, donde el tornado provocó la destrucción del gimnasio y daños en techumbres, ventanales y otras instalaciones. Aunque algunos estudiantes permanecían en el establecimiento cuando ocurrió el fenómeno, ninguno resultó lesionado.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, describió la gravedad de la situación y aseguró que el colegio sufrió daños de gran magnitud. Además, indicó que varias propiedades quedaron afectadas y que numerosos postes fueron derribados por la fuerza del viento.

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó que al menos 25 viviendas sufrieron daños, principalmente en sus techos, según el balance difundido durante la emergencia.

A esto se sumaron importantes interrupciones del servicio eléctrico. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles reportó que 8.045 clientes quedaron sin luz en la comuna afectada.

Ante la magnitud de los daños, Senapred declaró alerta roja en Requínoa, mientras los equipos de emergencia comenzaron las tareas de evaluación y asistencia a los damnificados.

Chile continúa bajo alerta por fuertes tormentas

El tornado ocurrió en medio de un sistema de mal tiempo que afecta desde hace varios días a distintas regiones del centro y sur de Chile. Las condiciones de inestabilidad provocaron lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Frente a este escenario, las autoridades emitieron nuevas alertas para las regiones del Maule y Metropolitana, donde se encuentra Santiago, debido al riesgo de precipitaciones abundantes en períodos breves y caída de granizo, especialmente en sectores precordilleranos.

Los organismos de emergencia mantienen un seguimiento de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevos episodios de mal tiempo. Además, las previsiones advierten que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas semanas y disminuir progresivamente con la llegada del verano austral.