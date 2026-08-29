Un trabajador murió aplastado por la pala de una topadora

Un trabajador de aproximadamente 40 años murió este sábado por la mañana luego de quedar aprisionado por la pala frontal de una máquina topadora mientras realizaba tareas de mantenimiento en una finca del departamento Ullum. La víctima fue identificada como José Jofré.

El accidente laboral ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la finca “La Herminia”, ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 60, entre las calles San Antonio y Santiago Grafigna, en Ullum.

De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales, Jofré se encontraba junto a otro operario realizando tareas de mantenimiento sobre una máquina topadora Caterpillar. Por motivos que todavía son materia de investigación, durante esas labores se habría producido el desprendimiento y posterior desplome de la pala frontal del vehículo.

La estructura, de grandes dimensiones y considerable peso, habría impactado contra el trabajador y lo habría dejado aprisionado. Como consecuencia de las lesiones sufridas, Jofré murió en el lugar.

Tras conocerse el accidente, intervino personal de la Comisaría de Ullum, junto con funcionarios de la UFI Delitos Especiales y efectivos de Criminalística. Los equipos realizaron las primeras tareas investigativas y periciales para relevar la escena y establecer cómo ocurrió el hecho.

En el lugar se llevaron adelante inspecciones y otras medidas destinadas a determinar la mecánica del accidente y las condiciones en las que se desarrollaban las tareas de mantenimiento.

Por disposición de la Justicia, el cuerpo de la víctima fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la correspondiente autopsia médico-legal.

Qué investiga la Justicia

La investigación busca establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el desprendimiento de la pala de la topadora y determinar qué condiciones de seguridad existían al momento de realizarse el mantenimiento de la maquinaria.

Además, la UFI Delitos Especiales procura establecer si existió algún incumplimiento de las medidas de seguridad o alguna conducta que pudiera derivar en responsabilidades penales.

La causa quedó bajo la intervención del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano.