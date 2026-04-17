Un tren de la línea Sarmiento embistió a una camioneta que cruzó con las barreras bajas en un paso a nivel de Ramos Mejía, en un hecho que generó conmoción y complicaciones en el servicio ferroviario durante varias horas.

El accidente ocurrió en la mañana de este viernes, cuando el vehículo intentó atravesar las vías pese a que el sistema de seguridad funcionaba correctamente, con señales luminosas y sonoras activadas y las barreras completamente descendidas.

Producto del impacto, la parte frontal de la camioneta quedó prácticamente destruida. En el vehículo viajaban dos personas que sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas a un centro de salud de la zona, aunque se encuentran fuera de peligro.

El tren involucrado circulaba en sentido hacia Once y debió detener su marcha tras el choque, lo que obligó a interrumpir parcialmente el servicio. Durante varias horas, las formaciones no se detuvieron en la estación de Ramos Mejía y operaron con limitaciones.

Testigos registraron el momento posterior al siniestro, donde se observa a pasajeros descendiendo de la formación detenida mientras aguardaban la intervención de las autoridades.

Según las primeras pericias, la causa del accidente habría sido una imprudencia del conductor, que decidió cruzar a pesar de las advertencias activas, una maniobra prohibida y de alto riesgo.

Tras las tareas de asistencia, remoción del vehículo y peritajes en el lugar, el servicio fue restablecido y volvió a funcionar con normalidad.

El hecho reaviva el debate sobre la seguridad en los pasos a nivel y la necesidad de respetar las señales ferroviarias para evitar tragedias.