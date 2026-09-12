Un tren regional que transportaba a 186 pasajeros descarriló este viernes en el norte de Francia y dejó al menos 44 personas heridas. El accidente ocurrió cerca de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime, mientras la formación TER circulaba entre Ruán y Caen.

El hecho se produjo alrededor de las 19.45, hora local, en el tramo ubicado entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin. Una pasajera de 18 años fue trasladada en estado de “urgencia absoluta” debido a la gravedad de sus heridas.

Las otras 43 personas afectadas fueron asistidas por los equipos de emergencia y clasificadas en estado de “urgencia relativa”. Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo para atender a los pasajeros y asegurar la zona.

El prefecto de Seine-Maritime se trasladó hasta el lugar para coordinar las tareas junto con los equipos de la empresa ferroviaria estatal SNCF.

Francia: la Justicia investiga las causas

La Policía Judicial de Ruán quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del descarrilamiento y establecer qué provocó el accidente.

El maquinista fue sometido a pruebas para detectar la eventual presencia de sustancias prohibidas. Según informó la Fiscalía, todos los resultados dieron negativo.

Mientras continúa la investigación, las autoridades trabajan para recuperar las condiciones necesarias para restablecer la circulación ferroviaria en la zona.

El ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, señaló que la prioridad era asistir a los pasajeros y avanzar con las tareas posteriores al accidente.

El relato de un pasajero

Louis, un pasajero de 24 años, relató que comenzó a sentir movimientos que inicialmente no le llamaron la atención, pero que segundos después se volvieron cada vez más violentos.

El joven contó que llegó un momento en el que ya no podía mantenerse en su asiento y tuvo que sujetarse del respaldo delantero.

Según su testimonio, durante el descarrilamiento las ventanas explotaron parcialmente, especialmente en la parte delantera, mientras las piedras de la vía ingresaban a los vagones.

“Había vidrios rotos por todos lados”, recordó el pasajero, quien describió el impacto del accidente y aseguró que todavía continuaba temblando tras lo ocurrido.