Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió este miércoles la ejecución de Christa Pike cuando faltaba cerca de una hora para que recibiera una inyección letal en una prisión de Nashville, Tennessee. La mujer, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que analizará si las denuncias de abuso sexual y violación sufridas por Pike durante su infancia fueron suficientemente consideradas durante el proceso que terminó con la imposición de la pena capital.

La suspensión se conoció cuando los testigos convocados para presenciar la ejecución ya se encontraban reunidos en el Riverbend Maximum Security Institution. Pike tenía 18 años cuando ocurrió el crimen por el que fue condenada.

La ejecución que podría haber marcado un hecho histórico

De haberse concretado el procedimiento, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en al menos 200 años.

En su resolución, el tribunal sostuvo que era necesario detener temporalmente la ejecución para analizar adecuadamente los nuevos planteos presentados por la defensa. Uno de los jueces votó en contra de la suspensión.

La medida no anula la condena ni elimina la pena de muerte impuesta contra Pike. Por el momento, solamente impide que el estado de Tennessee avance con la ejecución mientras continúa la revisión judicial.

Tras conocerse la decisión, las autoridades estatales solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante la suspensión y permita avanzar con el cumplimiento de la sentencia.

El crimen por el que fue condenada Christa Pike

El asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrió el 12 de enero de 1995. Según los registros judiciales, Pike y otras dos personas llevaron a la joven hasta una zona boscosa cercana al campus de la Universidad de Tennessee.

Allí, Slemmer fue atacada durante un período prolongado y sufrió múltiples heridas. La Justicia determinó que Pike tuvo una participación central en el crimen y posteriormente fue condenada a muerte.

Los otros dos involucrados recibieron penas diferentes. Tadaryl Shipp, que tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato, fue condenado a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional, mientras que Shadolla Peterson recibió una sentencia en suspenso después de declarar contra sus compañeros.

Por el momento no existe una nueva fecha confirmada para la ejecución de Pike, mientras el tribunal continúa analizando los recursos presentados por su defensa.