Una persona murió y otras 15 resultaron heridas este sábado luego de que un vehículo atropellara a una multitud que participaba de la Marcha del Orgullo en el centro de Berlín, Alemania.

El incidente ocurrió cerca del parque Tiergarten, donde miles de personas se habían concentrado para participar de las actividades previstas tras el tradicional desfile del Orgullo, conocido en la ciudad como el Día de la Liberación de la Calle Christopher (Christopher Street Day).

Tras el atropello, los servicios de emergencia asistieron a las personas heridas en el lugar y trasladaron a varios de los afectados a centros de salud. Las imágenes difundidas desde la zona mostraron un importante despliegue de ambulancias, efectivos policiales y unidades de rescate del cuerpo de bomberos.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Policía de Berlín informó que "un vehículo entró en el parque Tiergarten y atropelló a varias personas", provocando múltiples lesiones. Además, confirmó el inicio de un amplio operativo para localizar al presunto responsable e instó a la población a evitar el sector mientras se desarrollaban las tareas de investigación.

Como consecuencia del hecho, las autoridades decidieron dar por finalizadas las actividades previstas para la jornada del Orgullo, mientras continuaban los trabajos de los peritos en la escena.

De acuerdo con medios locales, el vehículo utilizado en el atropello fue abandonado en el lugar del incidente. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la identidad del conductor ni las posibles motivaciones del hecho, por lo que la investigación continúa abierta.