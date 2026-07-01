Una denuncia realizada durante la madrugada de este martes permitió esclarecer, en pocas horas, el robo de una bicicleta en 25 de Mayo. Gracias a las imágenes aportadas por la víctima, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 10ª identificaron al presunto autor del hecho, localizaron el rodado sustraído y lo secuestraron para restituirlo a su propietaria.

El procedimiento comenzó alrededor de las 0.45, cuando una vecina se presentó en la dependencia policial para denunciar la sustracción de su bicicleta marca SLP, rodado 29, de color blanco con detalles en rojo. Junto con la denuncia, la mujer entregó registros en video captados por las cámaras de seguridad de su domicilio, donde quedó registrado el momento en que se produjo el ilícito.

Con ese material, los investigadores iniciaron las tareas para identificar al responsable. Tras analizar las imágenes, los efectivos establecieron que el presunto autor era un hombre conocido en el ambiente delictivo como Alan Mariño, domiciliado en la localidad de Las Casuarinas, en 25 de Mayo.

A partir de esa información, una comisión policial se dirigió hasta la vivienda del sospechoso. Al llegar, los uniformados entrevistaron a la madre del joven, quien autorizó el ingreso de los efectivos al inmueble para realizar una inspección.

Durante la recorrida, los policías constataron que Alan Mariño no se encontraba en la vivienda. Sin embargo, en el fondo del domicilio hallaron la bicicleta denunciada como sustraída horas antes. Ante esa situación, procedieron al secuestro formal del rodado para incorporarlo a la causa y avanzar con su restitución a la damnificada.

Una vez concretado el procedimiento, la Policía informó lo actuado a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad. Desde la fiscalía evaluaron las actuaciones y, teniendo en cuenta que el presunto autor ya había sido identificado y que el bien robado fue recuperado, dispusieron que no se adoptaran nuevas medidas en ese momento.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas a la UFI de Delitos contra la Propiedad para la continuidad del proceso judicial, mientras la bicicleta quedó secuestrada a disposición de la Justicia para su posterior entrega a la denunciante.

No se informó que va a pasar con el autor del robo, quien aún está en libertad.