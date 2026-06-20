Un importante incendio destruyó por completo una camioneta perteneciente a la Policía Federal Argentina en el departamento Pocito, en un hecho que generó preocupación y movilizó a los equipos de emergencia.

El siniestro se registró en la intersección de Callejón Hernández y Calle 14, donde un utilitario Peugeot Partner fue alcanzado por las llamas y terminó con daños totales.

De acuerdo con las primeras informaciones, el móvil se encontraba a cargo del cabo Enzo Giménez, quien estaba acompañado por el cabo Nicolás Fernández al momento del episodio.

Por causas que aún se investigan, el vehículo comenzó a incendiarse y el fuego se propagó rápidamente, afectando toda la estructura de la unidad sin posibilidad de ser controlado en una primera instancia.

Hasta el lugar acudió personal del Cuartel Rawson de Bomberos de la Policía, que trabajó intensamente para sofocar el foco ígneo y evitar que las llamas se extendieran a zonas cercanas.

Si bien el incendio logró ser extinguido tras varios minutos de trabajo, las pérdidas materiales fueron totales y el rodado quedó completamente inutilizado.

Las autoridades confirmaron que se inició una investigación para determinar el origen del fuego, mientras que por el momento no trascendieron detalles sobre personas heridas ni sobre las circunstancias exactas que desencadenaron el hecho.